Schianto fatale nella notte i corpi trovati all' alba | morti un ragazzo e una ragazza avevano 26 e 25 anni

Nella notte si è verificato un incidente mortale a Tribiano, a sud di Milano, che ha coinvolto uno scooter. I corpi delle due vittime sono stati trovati all'alba. La ragazza aveva 25 anni, mentre il ragazzo ne aveva 26. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Nessun dettaglio sulle modalità dell’incidente è stato ancora comunicato.

Doppia tragedia a Tribiano, a sud di Milano. Due giovani, un uomo di 26 anni e una donna di 25, sono morti in seguito a un incidente con uno scooter. È successo lungo la strada comunale che collega la frazione di Lanzano con il comune lodigiano di Mulazzano. Trovati dai passantiNon si conosce.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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