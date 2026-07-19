La notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, in seguito agli scontri durante il G8 a Genova, le forze dell’ordine entrarono nella scuola Diaz, dove erano rifugiati alcuni manifestanti. La retata portò a numerosi feriti e a oltre 80 persone arrestate. Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Genoa social forum, ha ricordato quei giorni, affermando che gli eventi hanno cancellato lo stato di diritto.

A 25 anni dai tragici fatti del G8 di Genova, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Genoa social forum, ha ricordato i giorni del vertice nel capoluogo ligure ai microfoni di LaPresse. “Un’immagine che mi torna in mente sempre è la notte del 21 luglio, quando per primo sono entrato all’interno della scuola Diaz. Non dimenticherò mai quello che ho visto: sangue dappertutto, sangue per terra, sulle pareti, sui caloriferi, sugli scalini. Una situazione veramente, veramente tragica. Sto male ogni volta che devo ripensare a quei momenti. Lì fu chiaro che eravamo completamente da soli, che q uella notte lo stato di diritto era stato cancellato “, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - G8 Genova 2001, Vittorio Agnoletto: “La notte della Diaz ha cancellato lo stato di diritto”

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