Medicina | addio ai test d’ingresso 5000 famiglie fanno ricorso
Circa 5000 famiglie hanno presentato ricorsi contro il tribunale amministrativo riguardo ai test d’ingresso per la facoltà di medicina, spendendo milioni di euro in procedimenti legali. La decisione di eliminare i test d’ingresso ha generato un acceso dibattito sulla validità della nuova modalità di selezione e sul suo impatto sul sistema sanitario. La vicenda coinvolge numerose richieste di chiarimenti e contestazioni legali da parte di studenti e famiglie.
? Domande chiave Perché 5000 famiglie hanno speso milioni in ricorsi contro il TAR?. Come influisce la nuova selezione medica sulla qualità del sistema sanitario?. Cosa succede ai crediti degli studenti che non superano gli esami?. Quali dati economici confermano il cambiamento rispetto ai governi precedenti?.? In Breve 5000 famiglie hanno presentato ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato.. Spese legali per i ricorsi contro la riforma Bernini hanno raggiunto 4 milioni di euro.. L'inflazione è scesa all'1,3% rispetto all'8,9% registrato a settembre 2022.. Il ministro Schillaci comunica una riduzione delle liste d'attesa del 20%.. L’inflazione in Italia è scesa all’1,3% rispetto all’8,9% registrato a settembre 2022, mentre lo spread si è dimezzato e la disoccupazione ha toccato i minimi storici.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Matricole universitarie sempre meno preparate ai test d’ingresso: “Si tornasse alla vecchia scuola, basta promozioni facili, stop ricorsi delle famiglie, così asticella si abbassa di anno in anno”Negli ultimi tre anni, chi si siede davanti a un TOLC lo fa con una preparazione media in peggioramento costante.
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