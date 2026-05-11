Medicina | addio ai test d’ingresso 5000 famiglie fanno ricorso

Circa 5000 famiglie hanno presentato ricorsi contro il tribunale amministrativo riguardo ai test d’ingresso per la facoltà di medicina, spendendo milioni di euro in procedimenti legali. La decisione di eliminare i test d’ingresso ha generato un acceso dibattito sulla validità della nuova modalità di selezione e sul suo impatto sul sistema sanitario. La vicenda coinvolge numerose richieste di chiarimenti e contestazioni legali da parte di studenti e famiglie.

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