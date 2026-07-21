La principessa artista Ecco la mostra di Maka
L’oratorio San Sebastiano di Forlì ospita la mostra personale dell’artista Maka Dadiani, all’interno della quarta edizione di Picta Romagna. La rassegna europea di arte contemporanea presenta le sue opere, visibili fino alla chiusura dell’esposizione. La mostra mette in mostra le creazioni dell’artista, senza ulteriori dettagli sulle opere o sull’allestimento.
È l’oratorio San Sebastiano di Forlì la splendida cornice della personale dell’artista Maka Dadiani, allestita nell’ambito della IV edizione di Picta Romagna, Rassegna Europea di Arte Contemporanea. L’edificio cinquecentesco, oggi adibito a spazio espositivo, ospita (fino al 27 luglio) venticinque opere realizzate dalla principessa, discendente di una storica dinastia georgiana. Si tratta della prima nazionale per la Dadiani, giunta alla terza passerella nella manifestazione ideata dal maestro Giuseppe Bertolino, questa volta in veste di protagonista assoluta. "L’Italia rappresenta la culla dell’arte classica mondiale – le parole della creativa, oggi residente in Svizzera –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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La principessa artista. Ecco la mostra di MakaL’oratorio di San Sebastiano espone, fino a lunedì, 25 opere della Dadiani. È la prima nazionale per la discendente della storica dinastia georgiana. . ilrestodelcarlino.it
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