Apokalupsos | la mostra di Simone Mannino che omaggia l' artista Philippe Berson a un anno dalla scomparsa
Apokalupsos – pour Philippe Berson è il progetto espositivo di Simone Mannino, concepito a un anno dalla scomparsa dell'artista francese Philippe Berson (Parigi 1963–2025), scultore radicale, performer e cofondatore di Atelier Nostra Signora. La mostra apre al pubblico il 20 maggio 2026 negli.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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