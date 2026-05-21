Inaugura la mostra-laboratorio dell' artista cesenate specializzata in incisione
Sabato 23 maggio, a Kids Museum (spazio gestito dall'associazione "Progetto 11" al Foro in piazza del Popolo) inaugura "Metriche cromatiche" la mostra-laboratorio di Lucilla Rossi. Lucilla è un'artista cesenate specializzata in incisione che, oltre a mettere in mostra le sue opere, sarà la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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