Perché Nolan ha portato 40 pecore in una grotta piena di api per girare una scena | tutti i luoghi dove Nolan ha girato la sua Odissea

Il regista ha portato 40 pecore in una grotta piena di api per girare una scena del suo film. Ha scelto un ambiente naturale, non controllato, e ha affrontato le api mentre le pecore erano presenti sul set. Questa decisione è stata parte delle riprese di una delle scene più impegnative del film, che Nolan ha descritto come un’esperienza “un vero inferno, ma in senso positivo”.

Christopher Nolan lo ha detto senza mezzi termini: dirigere Odissea è stato “ un vero inferno, ma in senso positivo”. Il regista britannico, abituato a sfidare i limiti della tecnica cinematografica, si è trovato questa volta a combattere contro elementi ben più imprevedibili di qualsiasi effetto speciale. Api aggressive, pecore maleodoranti, mari in tempesta e spostamenti continentali hanno trasformato l’adattamento del poema omerico in una delle produzioni più complesse e ambiziose della sua carriera. Con un budget colossale di 250 milioni di dollari e una troupe di circa 470 professionisti tra italiani e stranieri, il film ha richiesto oltre 12 settimane di riprese distribuite su cinque paesi diversi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Tom Holland sul set dell’Odissea durante una scena importante per Zendaya: «Indossavo una felpa con il cappuccio e me ne stavo in un angolo, godendomi la sua interpretazione. Era per dire: “Sono qui, se hai bisogno”» (ma per Christopher Nolan, lei è sempre perfetta)Durante le riprese di una scena dell’Odissea, l’attore ha spiegato di aver osservato Zendaya interpretare una parte importante in un momento...

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Esce nella sale cinematografiche L’Odissea di Christopher Nolan. L’attrice Lupita Nyong’o, che interpreta Elena di Troia, bacchetta Omero perché nel testo originale dedica troppo poco spazio alla prospettiva delle donne. Poi ci chiediamo perché non ha vinto x.com

Perché le critiche a The Odyssey di Nolan vanno molto più in profondità di semplici opinioni superficiali di internet reddit