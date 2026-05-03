Il cantante ha spiegato di aver deciso di non sposarsi finora, affermando che per tutelare le persone a lui vicine preferisce redigere testamenti chiari. Ha inoltre dichiarato di non aver mai letto un libro a causa di una forma di dislessia che rende difficile la lettura. Queste scelte personali sono state condivise in una recente intervista, offrendo uno sguardo diretto sulla sua vita privata.

«Sono passato attraverso burrasche ma tutte arrivate dopo solidità durate decenni. Non mi sono mai sposato, ma ho sempre sentito la stessa responsabilità. La verità è che non ne ho mai sentito la necessità. Per proteggere chi ti sta vicino bastano testamenti chiari. Se mai dovessi sposarmi, però, vorrei che a celebrare fosse il mio amico Antonio Albanese», dice Antonacci, che rivela per la prima volta di non aver mai letto un libro. «Ho una forma di dislessia che non aiuta: mi perdo dopo poche righe e un dottore specializzato in disturbi cognitivi mi ha detto che potrebbe essere proprio quella la causa. Ogni tanto leggo poesie, amo Giorgio Caproni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Biagio Antonacci: «Non mi sono mai sposato: per proteggere chi ti sta vicino bastano testamenti chiari. Non ho mai letto un libro perché ho una forma di dislessia che non aiuta»

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