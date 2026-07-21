La più grande ex miniera d’uranio d’Europa nasconde batteri che intrappolano il materiale radioattivo dall’acqua

Una ex miniera di uranio in Europa contiene batteri che possono intrappolare e ridurre la presenza di uranio radioattivo nell'acqua. Questi microrganismi sono in grado di trasformare il materiale radioattivo disciolto in un composto stabile, contribuendo a contenere la contaminazione. La miniera, considerata la più grande del suo genere nel continente, presenta questa caratteristica biologica che potrebbe influire sulla gestione dei residui radioattivi.

I batteri presenti nell’acqua contaminata sono capaci di ridurre la concentrazione di uranio radioattivo disciolto e trasformalo in un composto stabile. Lo studio su Nature Communications. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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