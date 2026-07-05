Senz’acqua nel più grande ghetto di braccianti d’Europa la protesta da Foggia a Bari | Situazione insostenibile

Notizia in breve

In Puglia, tra Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci, più di 4.000 braccianti senza documenti e senza acqua corrente vivono in condizioni considerate insostenibili. Il 4 luglio, alcuni di loro hanno occupato la Basilica di San Nicola a Bari insieme all’USB, chiedendo alloggi adeguati e denunciando la perdita di decine di migliaia di euro di fondi provenienti dal PNRR.