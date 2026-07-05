Senz’acqua nel più grande ghetto di braccianti d’Europa la protesta da Foggia a Bari | Situazione insostenibile
In Puglia, tra Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci, più di 4.000 braccianti senza documenti e senza acqua corrente vivono in condizioni considerate insostenibili. Il 4 luglio, alcuni di loro hanno occupato la Basilica di San Nicola a Bari insieme all’USB, chiedendo alloggi adeguati e denunciando la perdita di decine di migliaia di euro di fondi provenienti dal PNRR.
Tra Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci, in Puglia, vivono oltre 4000 braccianti senza documenti e senz’acqua corrente. Il 4 luglio hanno occupato la Basilica di San Nicola a Bari con l’USB per chiedere “case vere” e denunciare decine di migliaia di fondi PNRR persi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ti è mai capitato di trovare il distributore senza acqua, proprio durante le giornate più calde? Per alcuni il servizio termina con l'installazione. Per noi è proprio da lì che inizia. Noi ci prendiamo cura del servizio nel tempo, compreso il rifornimento dell'acqua, pe facebook
I NASONI di Roma Sono fontanelle che risalgono al 1874 e ce ne sono quasi 2.500 in tutta la città. Trucco: tappando con un dito l’uscita principale, l’acqua zampilla dal forellino superiore, rendendo più facile bere senza bicchiere. Quando io ho provato a far x.com
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