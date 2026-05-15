Allarme al Cosmari | trovato materiale radioattivo in un carico di ferro
Un allarme è stato lanciato al Cosmari dopo che è stato scoperto materiale radioattivo all’interno di un carico di ferro. Le autorità stanno indagando su come il materiale sia finito nel container e su chi abbia consegnato il carico all’isola ecologica di Porto Potenza. Non sono state ancora rese note le origini precise del materiale né le modalità con cui sia stato introdotto nel deposito. Le verifiche continuano per accertare le responsabilità e valutare eventuali rischi.
? Domande chiave Come è potuto finire materiale radioattivo in un carico di ferro?. Chi ha conferito il container pericoloso all'isola ecologica di Porto Potenza?. Perché i controlli iniziali nell'isola ecologica non hanno rilevato il rischio?. Come verranno smaltiti i materiali radioattivi isolati nel container del Cosmari?.? In Breve Sorgente individuata in container proveniente dall'isola ecologica di Porto Potenza.. Intervento dei nuclei NBCR di Macerata e Ancona alle ore 14:30.. Sindaco Mauro Sclavi apre Centro operativo comunale per monitoraggio ambientale.. Indagini sulla tracciabilità dei rifiuti per risalire all'origine del materiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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