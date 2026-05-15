Allarme al Cosmari | trovato materiale radioattivo in un carico di ferro

Un allarme è stato lanciato al Cosmari dopo che è stato scoperto materiale radioattivo all’interno di un carico di ferro. Le autorità stanno indagando su come il materiale sia finito nel container e su chi abbia consegnato il carico all’isola ecologica di Porto Potenza. Non sono state ancora rese note le origini precise del materiale né le modalità con cui sia stato introdotto nel deposito. Le verifiche continuano per accertare le responsabilità e valutare eventuali rischi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui