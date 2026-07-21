Cosa si prova ad essere «nipoti «acquisiti»? E in quanto tali ereditare un patrimonio di inestimabile valore e bellezza ma ad una sola condizione: che tutti i beni siano destinati alla crescita culturale delle generazioni future della propria città? Potrebbe essere un film e forse in parte già lo è, visto che tra i suoi protagonisti ci sono attori, registi, scrittori, sceneggiatori e persino un critico cinematografico. Di certo l’esistenza di sei professionisti di Cava de’ Tirreni, i fratelli Stefano Maria e Leonardo Cotugno, i fratelli Enrico Maria e Gianpiero Cotugno e i fratelli Carmine e Amalia Sarno, è cambiata radicalmente da quel 20... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - La «nubildonna» Anna Maria Marino e la villa del '600 lasciata in eredità per fare cultura

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