FAI Cultura | Villa Polettini-Tedeschi Grigoli e Santa Maria Juana Coeli
La Delegazione FAI di Verona invita a visitare il Municipio di Isola Rizza, situato in quella che un tempo era la villa Polettini-Tedeschi-Grigoli, una residenza veneta del XV secolo. L’edificio si trova nel centro del paese e rappresenta un esempio di architettura storica della zona. La visita è aperta a chi desidera conoscere più da vicino questa parte della storia locale attraverso un patrimonio architettonico ben conservato.
La Delegazione FAI di Verona vi invita ad Isola Rizza presso il Municipio già villa Polettini-Tedeschi-Grigoli villa veneta risalente al XV sec., al cui interno è conservato il dipinto "La Finta Malata" di Giacomo Favretto, che il pittore aveva donato all'allora proprietario della villa, che.🔗 Leggi su Veronasera.it
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