FAI Cultura | Villa Polettini-Tedeschi Grigoli e Santa Maria Juana Coeli

La Delegazione FAI di Verona invita a visitare il Municipio di Isola Rizza, situato in quella che un tempo era la villa Polettini-Tedeschi-Grigoli, una residenza veneta del XV secolo. L’edificio si trova nel centro del paese e rappresenta un esempio di architettura storica della zona. La visita è aperta a chi desidera conoscere più da vicino questa parte della storia locale attraverso un patrimonio architettonico ben conservato.

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