Patrimonio della cultura greca consegnato ad Anna Maria Cama il premio Persefone

Da reggiotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La professoressa Anna Maria Cama, dirigente di un polo tecnico professionale, ha ricevuto il Premio Persefone. La consegna si è svolta recentemente e riconosce il suo lavoro nel campo della lingua e della cultura greca. La cerimonia ha avuto luogo in un contesto dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale greco. La docente è nota per il suo impegno nel settore e per la conoscenza approfondita delle tradizioni e della lingua di quel paese.

Il Premio Persefone, è stato assegnato alla prof.ssa Anna Maria Cama, dirigente del polo tecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi ed esperta di lingua e cultura greca.Il riconoscimento è stato conferito in un’atmosfera densa di storia e passione presso l’Access-Point di Roghudi, nel corso di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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