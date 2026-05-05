Patrimonio della cultura greca consegnato ad Anna Maria Cama il premio Persefone

La professoressa Anna Maria Cama, dirigente di un polo tecnico professionale, ha ricevuto il Premio Persefone. La consegna si è svolta recentemente e riconosce il suo lavoro nel campo della lingua e della cultura greca. La cerimonia ha avuto luogo in un contesto dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale greco. La docente è nota per il suo impegno nel settore e per la conoscenza approfondita delle tradizioni e della lingua di quel paese.

Il Premio Persefone, è stato assegnato alla prof.ssa Anna Maria Cama, dirigente del polo tecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi ed esperta di lingua e cultura greca.Il riconoscimento è stato conferito in un’atmosfera densa di storia e passione presso l’Access-Point di Roghudi, nel corso di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Leggi anche: Addio ad Anna Maria Meris . Rese il ‘salotto’ alla moda Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Open Lab Patir; AL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS TORNA LA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA FONDAZIONE DI NAXOS; L'Indice dei libri del mese; Tra sport e cultura, dal 30 aprile al 3 maggio MareCultura approda a Kaulonia. Reggio Calabria, Premio Persefone alla prof.ssa Anna Maria Cama: per la valorizzazione della cultura grecaIl Premio Persefone è stato assegnato alla Prof.ssa Anna Maria Cama, Dirigente del Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi ed esperta di lingua e cultura greca. L’importante riconoscimento è ... strettoweb.com Patrimonio Unesco, la candidatura di Gerace e della cultura greco bizantinaLe testimonianze della cultura Italo-Greca tra Alto e Basso. La proposta di candidatura mira a valorizzare un patrimonio che, rappresenta le più significative testimonianze della cultura ... repubblica.it Il Sole 24 ORE. . Aliko Dangote è preceduto dalla fama di uomo più ricco della Nigeria e dell’Africa, con un patrimonio di quasi 34 miliardi di dollari a fine aprile 2026. Ora sta per accreditarsene un’altra: quella di artefice della prima offerta pubblica di collocam - facebook.com facebook