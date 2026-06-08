Un video riprende gli attimi immediatamente successivi alla sparatoria avvenuta a Monreale, in provincia di Palermo. Si vedono persone che corrono in fuga tra la folla mentre alcuni aggressori si allontanano rapidamente dal luogo dell’attacco. La scena mostra il panico generale e la confusione tra i presenti, alcuni dei quali cercano di mettersi in salvo. La sparatoria ha provocato la morte di tre uomini.

Emergono nuove immagini sulla strage di Monreale, avvenuta nel comune in provincia di Palermo, costata la vita a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Un filmato registrato da una telecamera di sorveglianza documenta gli istanti che precedono e seguono la sparatoria, mostrando il caos esploso nel centro cittadino durante una serata affollata. Nel video si vedono decine di persone che, dopo l’esplosione dei colpi di pistola, cercano di mettersi in salvo correndo in tutte le direzioni. Tra urla, spintoni e momenti di forte concitazione, la situazione precipita in pochi secondi, trasformando una normale serata in una tragedia. Le immagini della sparatoria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nelle riprese compare anche Mattias Conti, uno dei giovani coinvolti nell’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage di Monreale, il video mostra gli attimi del massacro: panico tra la folla e la fuga degli aggressori

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