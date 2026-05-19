Strage di Capaci 34 anni dopo | tutti gli eventi per ricordare il giudice Falcone e gli agenti della sua scorta
Il 23 maggio 1992, un'esplosione sull'autostrada vicino a Capaci ha provocato la morte del giudice antimafia e di tre agenti della sua scorta. Sono passati 34 anni da quei fatti, e ogni anno vengono organizzati eventi per ricordare quella giornata e le persone coinvolte. In diverse località si tengono cerimonie e commemorazioni pubbliche, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto e delle vittime di quella tragedia.
23 maggio 1992. Sull'autostrada all'altezza di Capaci, un'esplosione squarcia il pomeriggio di Palermo e cambia per sempre la storia d'Italia. Nell'attentato mafioso perdono la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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