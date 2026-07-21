La natura cangiante e minacciosa nelle opere di Alex Valentina

Da linkiesta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un articolo pubblicato recentemente descrive le opere di un artista che rappresentano una natura mutevole e minacciosa. La pubblicazione, disponibile in edicole di Milano e Roma, così come negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, si concentra sulla tecnologia delle emozioni. Il testo analizza come le creazioni dell’artista riflettano ambienti naturali in continuo cambiamento, caratterizzati da toni intensi e atmosfere inquietanti.

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Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Opera di Alex Valentina Il motivo per cui così tante specie di piante, animali e funghi hanno colori sgargianti e incredibili non è nobile come vorremmo. Anzi, è veniale, carnale: sordido, potremmo dire. Nel caso delle piante, la selezione naturale potrebbe aver favorito la diffusione di petali e pistilli e frutti d’ogni colore e profumo, con un obiettivo preciso: attirare gli insetti e gli altri ingenui impollinatori. Nel caso degli... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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