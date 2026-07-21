Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Opera di Alex Valentina Il motivo per cui così tante specie di piante, animali e funghi hanno colori sgargianti e incredibili non è nobile come vorremmo. Anzi, è veniale, carnale: sordido, potremmo dire. Nel caso delle piante, la selezione naturale potrebbe aver favorito la diffusione di petali e pistilli e frutti d’ogni colore e profumo, con un obiettivo preciso: attirare gli insetti e gli altri ingenui impollinatori. Nel caso degli... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La natura cangiante e minacciosa nelle opere di Alex Valentina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Alex di Amici mi manderebbe a cag**are, senza ascoltare. Nelle relazioni provo a non perdermi, ma poi ‘bum’ salta tutto. Nei momenti down respiro, scrivo e vado avanti”: parla Alex Wyse

Colli Euganei, l'arte salva la natura: nasce una mostra diffusa con opere immerse nel verdeÈ stata inaugurata una mostra diffusa nei Colli Euganei, intitolata «Teolo Arte Natura», che presenta opere artistiche collocate in ambienti naturali.