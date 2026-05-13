Cè un suono un po’ squisitamente retrò nella produzione, chi ha amato i primi anni 2000 non verrà deluso, ma in “ Dicono che tutte le cose belle poi finiscono ”, Alex Wyse si racconta come non mai. Il “batticuore” in una relazione, la fine e l’inizio, non il “durante” forse più banale, poi il cantautore ha ammesso di fare sempre lo stesso in amore, e ancora “ Amici di Maria De Filippi”, il Festival di Sanremo nel girone Giovani, sempre con un imperativo: “Non importa come vanno i numeri, ma bisogna sempre ricominciare da capo”. Perché “Dicono che tutte le cose belle poi finiscono”? Non parlo mai di ciò che accade durante una convivenza o una relazione, parto dall’inizio di tutto e dalla fine e da quello che un po’ ti rimane.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alex di Amici mi manderebbe a cag**are, senza ascoltare. Nelle relazioni provo a non perdermi, ma poi ‘bum’ salta tutto. Nei momenti down respiro, scrivo e vado avanti”: parla Alex Wyse

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