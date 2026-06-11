Nel 1991, una squadra di Empoli ha compiuto un'impresa che all'epoca sembrava impossibile. La squadra, allora considerata di livello inferiore, ha raggiunto risultati notevoli, segnando una svolta nella propria storia. Questa vittoria rappresenta un momento di svolta nel calcio locale, differenziandosi dal passato e aprendo nuove prospettive per il club. La vittoria di quella stagione è ricordata come un episodio che ha segnato una delle tappe più significative del percorso sportivo dell’Empoli.

EMPOLI Berlusconi, Agnelli, Moratti, sono alcuni dei presidenti che nell’immaginario collettivo venivano maggiormente identificati con le società che hanno guidato per lunghi anni, in un calcio ’romantico’ che ormai non esiste più. E poi c’è Fabrizio Corsi, 66 anni ad agosto, che da 35 guida l’Empoli Fc, che ha portato stabilmente nell’élite del calcio italiano diventando un modello di gestione. Un binomio quello tra la famiglia Corsi e l’Empoli, che si è fatto indissolubile con l’ingresso in società anche della figlia Rebecca e successivamente di altri due figli. Presidente, si sarebbe mai immaginato di arrivare fin qui? "Nel maggio del 1991 quando fui eletto mi fu detto che sarebbe stata una soluzione provvisoria fino a settembre e quindi l’ho affrontata senza pressione, ma col passare del tempo vedevo che un’altra soluzione non arriva e così, eccomi qua (sorride ndr). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corsi, una storia empolese: "Nel 1991 era impensabile quello che abbiamo fatto"

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