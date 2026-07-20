Abderrahim Fakir la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti | la crisi psichiatrica e l’indagine sulla morte

La procura di Bologna ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte di un uomo di 43 anni, deceduto durante un intervento della polizia avvenuto domenica. L’indagine si concentra sulla possibile presenza di una «crisi psichiatrica» e sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine. I poliziotti coinvolti sono stati tutelati con lo scudo penale, e al momento sono in corso accertamenti per verificare le modalità dell’intervento.

La procura di Bologna ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto domenica durante un intervento della polizia dopo che l’uomo aveva «dato in escandescenze». Per l’apertura del procedimento, si legge in una nota, la procura di Bologna applicherà per la prima volta la «normativa di recente entrata in vigore», ossia il cosiddetto «scudo penale» per i poliziotti introdotto dal pacchetto sicurezza approvato a febbraio scorso. La procura guidata da Paolo Guido fa sapere infatti che «quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento» – due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti al Pilastro – sono stati « iscritti nel procedimento, in apposito Registro Mod. 🔗 Leggi su Open.online

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Morte di Fakir Abderrahim, comunicato della procura di Bologna x.com

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