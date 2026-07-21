Il titolare di una fabbrica è morto in un incidente sul lavoro, avvenuto nello stesso stabilimento dove aveva perso la vita un’operaia. La madre della vittima ha dichiarato di essere sconvolta e di sentirsi coinvolta emotivamente dalla tragedia. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, lasciando sgomento tra i colleghi e le famiglie coinvolte.

Prato, 21 luglio 2026 – “Lotto per la vita, perché nessuno muoia mai, perché è giusto così. Quando ho saputo quello che è successo sono rimasta sconvolta. Non lo avrei mai immaginato, è terribile ”. E’ una reazione di incredulità mista a un sincero dispiacere quella di Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, la giovane operaia morta il 3 maggio 2021 stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando. La donna è rimasta impietrita di fronte alla notizia del tragico incidente in bicicletta costato la vita a Daniele Faggi, 67 anni di Montemurlo, titolare insieme alla moglie Luana Coppini di quella fabbrica nella quale sua figlia, mamma di un bimbo che all’epoca aveva solo 5 anni, è morta perché al suo macchinario erano stati tolti tutti i dispositivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La morte di Daniele Faggi, titolare della fabbrica dove perse la vita Luana D’Orazio. La mamma dell’operaia: “Sono sconvolta”

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