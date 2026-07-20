Un uomo di 67 anni è morto in un incidente con la bicicletta avvenuto ieri mattina a Massarosa. La vittima era in vacanza in Versilia e aveva una connessione con una vicenda di cronaca passata, legata a una ditta di cui era titolare. L’incidente è avvenuto domenica 19 luglio e non sono stati resi noti dettagli sulle cause. La vittima era nota alle cronache per una vicenda precedente riguardante una dipendente della sua azienda.

Montemurlo, 20 luglio 2026 – Si chiamava Daniele Faggi la vittima dell’incidente avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 19 luglio, a Massarosa. Aveva 67 anni ed era in vacanza in Versilia, ma il suo nome era già noto alle cronache per la vicenda Luana d’Orazio. Faggi era infatti il titolare della ditta in cui perse la vita la giovane operaia, finita all’interno di un orditoio che era stato manomesso per accelerare la produzione. FOTO UMICINI Il fatto. Da ricostruire l’esatta dinamica dello scontro fatale e le cause che lo hanno provocato. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia. Una delle ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine è che Faggi abbia effettuato una sorta di inversione con la bici senza accorgersi che dalla parte opposta della carreggiata proveniva una macchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto nell’incidente con la bici, la vittima è Daniele Faggi. Era il titolare della ditta dove perse la vita Luana d’Orazio

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