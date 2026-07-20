Un incidente stradale in Versilia ha causato la morte di un uomo, titolare di una ditta. Secondo le fonti, l’uomo era in vacanza quando si è verificato lo scontro tra un’auto e una bicicletta. La stessa ditta era coinvolta in un procedimento legale precedente che riguardava un'altra persona deceduta nello stesso luogo. Non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell’incidente né altre informazioni su eventuali coinvolgimenti.

Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta Il Tirreno, spiegando che Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa, come ciclista amatoriale., L'incidente mortale è avvenuto tra Viareggio e Massarosa, in via Montramito. Bici e automobile procedevano nella stessa direzione di marcia. La conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore. In corso i rilievi della polizia municipale su causa e dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Versilia, scontro tra bici e auto: muore Daniele Faggi, il titolare della ditta dove perse la vita Luana D'Orazio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luana D'Orazio, morto il titolare della ditta in cui la 22 enne perse la vita: Daniele Faggi travolto in bici da un'auto, era in vacanza in VersiliaIl titolare della ditta coinvolta nell’incidente in cui una giovane donna ha perso la vita è morto.

Scontro bici-auto a Massarosa, muore Daniele Faggi: era il titolare della ditta dove morì Luana D'OrazioUn uomo di 67 anni è morto domenica mattina in un incidente a Montramito, Massarosa.

Temi più discussi: Morto Daniele Faggi, era il titolare di Luana D’Orazio. L'incidente a Massarosa a 67 anni a bordo della sua bici; Muore in bici travolto da un’auto. Un gran botto, impossibile salvarlo; Il titolare di Luana D’Orazio morto in un incidente stradale in Versilia: inutili i soccorsi; Morto nell’incidente con la bici, la vittima è Daniele Faggi. Era il titolare della ditta dove perse la vita Luana d’Orazio.

Versilia, scontro tra bici e auto: muore Daniele Faggi, il titolare della ditta dove perse la vita Luana D'Orazio #incidente tgcom24.mediaset.it/cronaca/morto-… x.com

Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'OrazioL'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato con la moglie la condanna per omicidio colposo ... rainews.it

Massarosa, morto in bici travolto da auto: la vittima era il titolare di Luana D’OrazioE' Daniele Faggi la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri, domenica 19 luglio 2026, a Massarosa lungo la via di Montramito ... firenzepost.it