Lautaro Martinez, attaccante argentino, non è sceso in campo contro la Spagna nella finale mondiale, anche se ha segnato il gol decisivo contro l'Inghilterra che ha portato l'Argentina alla seconda finale consecutiva. La moglie dell’attaccante ha commentato pubblicamente che il suo impegno fisico e mentale, oltre alle molte ore di lavoro, sono stati riconosciuti come un successo. Martinez non ha partecipato alla partita contro la Spagna, anche se ha avuto un ruolo chiave nella qualificazione precedente.

L'Argentina è arrivata alla seconda finale mondiale consecutiva anche grazie ad un suo gol decisivo con l'Inghilterra. Ma contro la Spagna Lautaro Martinez non ha giocato neanche un minuto. È rimasto in panchina perché Scaloni ha dovuto fare delle sostituzioni obbligate dagli infortuni ai quali si è aggiunta l'espulsione di Enzo Fernandez. Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Anche il capitano dell'Inter ha pianto lacrime amare alla fine della gara vinta contro la Spagna. La Coppa del Mondo ha cambiato proprietario. La moglie del giocatore ha scritto un post dedicato al marito. Parole bellissime scritte da chi sta accanto a Lautaro ogni giorno e ha visto momenti belli e brutti vissuti in un percorso lungo quattro anni fino al Mondiale. 🔗 Leggi su Golssip.it

© Golssip.it - La moglie di Lautaro: "Lo sforzo fisico, la forza mentale, le ore di lavoro, per noi hai vinto"

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Kleofina Pavard subito con il cuoricino sotto il post della moglie di Lautaro x.com

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