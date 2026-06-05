Otto giorni dopo la sconfitta al secondo turno di un torneo, Andre Agassi ha commentato pubblicamente su Sinner, affermando che non ci sono scuse se si crolla dopo meno di due ore di gioco. Agassi ha detto di aver avuto un orologio fisico per monitorare i tempi di gioco, implicando che Sinner dovrebbe gestire meglio le energie. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di critica pubblica.

Sono ormai passati otto giorni dalla cocente eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros 2026: in vantaggio per 6-3, 6-2, 5-1, il fuoriclasse altoatesino ha avuto un crollo fisico e ha subito la rimonta da parte dell’argentino Juan Manuel Cerundolo, capace di imporsi al quinto set e chiudere con grande anticipo l’avventura del numero 1 del mondo nel secondo Slam della stagione, dove lo scorso anno perse la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz non riuscendo a concretizzare tre match-point. Lo stop rimediato sulla terra rossa di Parigi è stato inatteso per il nostro portacolori, che aveva vinto gli ultimi cinque Masters 1000 stagionali (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma) e partiva con tutti i favori del pronostico per alzare la Coppa dei Moschettieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - “Non hai scuse se crolli dopo meno di 2 ore”: Andre Agassi attacca Sinner. “Io avevo un orologio fisico…”

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Andre Agassi critica la preparazione e l'idratazione di Sinner. Dice anche che non ci sono scuse per aver colpito il muro dopo 1 ora e 45 minuti reddit

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