Il padre di Sempio intercettato con la moglie la frase che fa tremare l’alibi del figlio | Lo scontrino a Vigevano? Lo hai fatto tu

Nelle ultime ore sono emerse nuove conversazioni che coinvolgono il padre di Sempio, intercettato insieme alla moglie. In una di queste, si sente la frase “Lo scontrino a Vigevano? Lo hai fatto tu”, che mette in discussione l’alibi del figlio. Accanto a questo, sono state rese pubbliche anche intercettazioni di un video intimo e un nuovo audio riguardante presunti segni di sangue trovati nell’abitazione dei Poggi.

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Dopo le intercettazioni su un video intimo, il nuovo audio relativo al sangue nella casa dei Poggi e gli appunti trovati nella Moleskine, emerge ora una nuova intercettazione ambientale del 22 ottobre scorso che coinvolge Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, mentre parla con la moglie Daniela Ferrari. Al centro del dialogo c’è il noto scontrino del 13 agosto 2007 relativo a un parcheggio di Vigevano. «Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu!», dice l’uomo alla moglie. Secondo la versione fornita da Andrea Sempio sin dalle prime indagini sul delitto di Garlasco, quel documento sarebbe stato il suo alibi. Quel tagliando, infatti, dimostrerebbe che la mattina del 13 agosto 2007 non si trovava a Garlasco ma a Vigevano.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Garlasco, Sempio: "Lo scontrino del parcheggio di Vigevano l'ho fatto io, non è un alibi falso, i testimoni dicono balle"In merito alle indiscrezioni sulla nuova perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, che ipotizzerebbe un diverso orario dell’omicidio, Sempio... Lo scontrino e l’alibi crollato di Sempio. La pg Barbaini: "Prova che non ha commesso l’omicidio"La difesa del 37enne si affanna a sottolineare che quel ticket del parcheggio di Vigevano delle 10. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio ha incontrato Chiara Poggi 4 o 5 volte: la precisazione del padre Giuseppe; Garlasco, Brescia chiude le indagini sull’ex procuratore Venditti pagato dai Sempio; Garlasco, il pizzino a casa Sempio e la corruzione di Venditti: i pm di Brescia pronti a chiudere le indagini; Garlasco, la Procura di Brescia pronta a chiudere inchiesta su presunta corruzione di Venditti. Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: «Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu». L'intercettazione di ottobreEffettivamente Alberto Stasi, tramite i suoi legali, nel giugno 2020 aveva depositato una formale richiesta di revisione della sentenza di condanna portando all'attenzione nuovi elementi, tra cui nuov ... ilmessaggero.it Il padre di Sempio alla moglie, 'scontrino a Vigevano lo hai fatto tu'(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu!. È quanto ha affermato Giuseppe Sempio, padre di Andrea, alla moglie Daniela Ferrari in una intercettazione ambientale del 22 ot ... corrieredellosport.it "Mamma in panico per la cosa di Stasi", "Stasi ricorso in Cassazione" Sequestrate ad Andrea Sempio decine di agende e quaderni facebook “Il sangue c’era”. Spunta un nuovo audio di Andrea Sempio x.com