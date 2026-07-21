La misura dell’assenza | David Ferrante e l’arte di dire l’amore entro il limite delle cento parole

Da lopinionista.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una raccolta di drabble di David Ferrante utilizza l’assenza come elemento centrale, combinando mito, simbolismo e uno stile di scrittura essenziale. Le brevi narrazioni, limitate a cento parole, esplorano il tema dell’amore attraverso la sottrazione e la presenza sfuggente. La forma breve permette di condensare emozioni e immagini in pochi versi, creando un effetto di intensità e suggestione. L’opera si distingue per l’approccio minimalista e per l’uso di simboli che trasmettono sentimenti complessi con poche parole.

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Una raccolta di drabble che trasforma l’assenza in materia poetica, tra mito privato, simbolismo e una scrittura essenziale. Accostarsi all’opera di David Ferrante significa intraprendere un viaggio di rara densità intellettuale, in cui la ricerca antropologica, la sociologia e la scrittura poetica si fondono in un’indagine profonda sul rapporto tra l’uomo e il mistero. Se nelle sue opere precedenti, a partire dal fortunato progetto Abruzzo Magico, l’autore ha compiuto un’autentica operazione di archeologia dell’anima recuperando il patrimonio ancestrale delle leggende popolari, delle streghe e dei fantasmi, con “Non bastano cento parole. Drabble e altre attese prima di chiamarti amore” (edizioni Tabula fati) assistiamo a un’evoluzione poetica coerente e sorprendentemente compiuta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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