Moebius, casa editrice di libri d’arte illustrati, ha aperto un nuovo spazio tra libri e negozio, dedicato ai musei. La sede combina un’area espositiva con un bookshop, offrendo progetti editoriali personalizzati per istituzioni culturali. Fondata due anni fa, l’azienda si concentra su pubblicazioni su misura e collaborazioni con musei e gallerie. Il fondatore ha commentato con un sorriso la sfida di questa nuova avventura.

Alessandro Degnoni, fondatore, due anni fa, di Moebius, una casa editrice di libri d’arte illustrati che compie due anni di vita. Coraggioso o incosciente? (Ride). Beh non c’è dubbio, è stata un’azione apparentemente eroica ma partiamo dall’inizio. Tutto è cominciato con il cambio di proprietà di Skira acquisita da un gruppo francese. Ne è uscito il nostro ex presidente Massimo Vitta Zelman e io a questo punto, convinto che ci fossero margini per un nuovo progetto, mi sono lanciato in questa avventura. La chiave vincente? Da un lato lo sviluppo editoriale e dall’altra in maniera parallela la crescita delle librerie d’arte collegate ai musei. E in una situazione in cui le librerie tradizionali danno sempre meno spazio ai libri d’arte avere uno spazio autonomo dove presentare i propri libri e anche quelli degli altri è fondamentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Moebius, tra libri d’arte e bookshop: "La nuova frontiera dell’editoria. Progetti su misura per i musei"

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