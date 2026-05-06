Il Papa ha incontrato i fedeli durante l’udienza generale, salutandoli in inglese e ricordando che la Chiesa rappresenta un segno e uno strumento della pienezza delle promesse di Dio. Nelle stesse ore, il pontefice ha sottolineato che la Chiesa deve pronunciarsi con parole chiare contro il male, in vista della visita di un politico straniero. Nel frattempo, un vescovo ha criticato due figure politiche, definendone le dichiarazioni come “deliranti”.

Nel giorno dell’udienza generale accoglie i fedeli salutandoli in inglese e ribadendo che “la Chiesa è un segno e uno strumento della pienezza delle promesse di Dio. Come popolo pellegrino di Dio, la Chiesa interpreta la storia attraverso la lente del Vangelo e parla con decisione contro ogni male”. Papa Leone XIV parla all’indomani del nuovo scontro a distanza con la Casa Bianca – dove, a fronte delle accuse di Donald Trump secondo cui al Pontefice va benissimo che l’Iran abbia il nucleare” – e ribadisce la centralità del messaggio del Vangelo. “La Chiesa” è “investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Papa alla vigilia della visita di Rubio: “La Chiesa deve dire parole chiare contro il male”. E Semeraro attacca Trump e Vance: “Da loro parole deliranti”

Notizie correlate

Cardinal Semeraro difende Papa Leone: “Da Trump e Vance parole deliranti”Il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del dicastero delle Cause dei Santi, interviene in difesa di Papa Leone XIV, da qualche settimana al centro...

Trump attacca Papa Leone e tensioni Usa-Vaticano alla vigilia della visita di RubioNuove polemiche tra Washington e Santa Sede mentre cresce la tensione internazionale tra Iran, Medio Oriente e diplomazia globale.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Trump torna ad attaccare il Papa alla vigilia dell’incontro con Rubio; Trump contro il Papa: Sta mettendo in pericolo molti cattolici. Il nuovo attacco alla vigilia dell'incontro del pontefice con Rubio; Trump-Leone, è botta e risposta: Un pericolo. Usare la verità. Lo scontro alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano; Il nuovo attacco di Trump e la risposta del Papa: Chi mi critica lo faccia con la verità.

Marco Rubio in Vaticano da Papa Leone XIV: il caso Trump resta fuori dal tavolo, al centro libertà religiosa e crisi globaliIl Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha cercato di ridimensionare le recenti polemiche suscitate dalle dichiarazioni del presidente Donald Trump su Papa Leone XIV, alla ... ilmessaggero.it

Trump torna ad attaccare il Papa alla vigilia dell’incontro con RubioRoma, 5 mag. (askanews) – Il presidente statunitense Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV a pochi giorni dalla visita alla Santa Sede del Segretario di Stato Marco Rubio. Il Papa sta metten ... askanews.it

Giovedì 7 maggio il segretario di Stato americano Marco Rubio si incontrerà con Papa Leone XIV. Un incontro che avviene a pochi giorni dall'ultimo affondo di Donald Trump contro il Pontefice. Secondo monsignor Baturi, Segretario Generale della CEI, che lu - facebook.com facebook

Trump fa uno sgarro al Vaticano e a Rubio: «Iran, il papa mette in pericolo i cattolici» x.com