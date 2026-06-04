Rocca Brancaleone terminato l' intervento | Ripristinata la capienza dell’arena e confermati i concerti

Notizia in breve

L’intervento sulla Rocca Brancaleone è stato completato, permettendo di ripristinare la capienza dell’arena e di confermare i concerti programmati. Dopo verifiche su tutte le sedie della tribuna e alcuni interventi di manutenzione, il Comune di Ravenna ha annunciato che nel fine settimana gli spettacoli si svolgeranno regolarmente. La struttura è stata riaperta e sarà possibile accedere agli eventi senza restrizioni di capienza.