Rocca Brancaleone terminato l' intervento | Ripristinata la capienza dell’arena e confermati i concerti
L’intervento sulla Rocca Brancaleone è stato completato, permettendo di ripristinare la capienza dell’arena e di confermare i concerti programmati. Dopo verifiche su tutte le sedie della tribuna e alcuni interventi di manutenzione, il Comune di Ravenna ha annunciato che nel fine settimana gli spettacoli si svolgeranno regolarmente. La struttura è stata riaperta e sarà possibile accedere agli eventi senza restrizioni di capienza.
"Nel fine settimana la Rocca Brancaleone ospiterà regolarmente gli spettacoli in cartellone". Lo annuncia il Comune di Ravenna a seguito delle verifiche effettuate su tutte le sedie della tribuna, e di alcuni interventi resisi necessari da parte della ditta che aveva provveduto all'installazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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