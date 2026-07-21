Il sindaco di Milano ha dichiarato che si stanno valutando i limiti di capienza dell’ippodromo La Maura, dove si è tenuto il concerto di Bad Bunny, ma ha anche precisato che i disagi vissuti durante l’evento sono stati esagerati. La dichiarazione arriva a tre giorni dal temporale con grandine che ha colpito la città, portando attenzione alla gestione della sicurezza durante l’evento.

A distanza di tre giorni dal forte temporale, con grandine, che si è abbattuto su Milano, il il sindaco Beppe Sala torna sulle polemiche riguardanti la gestione della sicurezza al concerto di Bad Bunny. Lo show del cantante portoricano è stato prima sospeso e poi annullato per le condizioni meteorologiche estreme. I 78mila fan hanno dovuto lasciare l'ippodromo La Maura e alcuni hanno riportato ferite per la grandine che si è abbattuta in quei momenti. Sala sostiene che «sia stata ingigantita la questione di quello che è successo sabato perché il programma di sicurezza ha funzionato». Ci sono stati alcuni feriti a causa della grandine ma «non è stata una situazione tragica come qualcuno l'ha voluta dipingere». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Concerto Bad Bunny a Milano, Sala: «Ragioniamo sui limiti di capienza dell'ippodromo La Maura, ma i disagi sono stati ingigantiti»

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BAD BUNNY arriva a MILANO in vista dei due CONCERTI

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