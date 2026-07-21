La maratona per il Pgt Il muro dell’opposizione | Frena gli investimenti
Il Consiglio comunale di Monza si sta confrontando con forti opposizioni sulla variante al Piano di governo del territorio. La discussione rallenta i lavori, impedendo di rispettare la scadenza prevista per la fine di luglio. La maggioranza aveva programmato di adottare il nuovo piano entro il 25 o 26 luglio, ma le tensioni politiche stanno protraendo i tempi. La questione si sta trasformando in una lunga discussione politica.
La variante al Piano di governo del territorio divide il Consiglio di Monza e trasforma l’estate in una lunga maratona politica. La tabella di marcia immaginata dalla giunta del sindaco Paolo Pilotto, che puntava all’adozione del nuovo Pgt entro il 25 o 26 luglio, appare ormai fuori portata. Dopo cinque sedute sono stati esaminati appena 50 emendamenti sui 642 depositati. Un ritmo che rende inevitabile guardare ad agosto, con l’ipotesi di proseguire i lavori a oltranza per arrivare all’approvazione. Le opposizioni hanno contestato la scelta della maggioranza di convocare 14 sedute consecutive del Consiglio (dal 13 al 25 luglio), weekend compresi, definendola una forzatura che avrebbe trasformato il confronto in un percorso “prendere o lasciare”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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