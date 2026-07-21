La maratona per il Pgt Il muro dell’opposizione | Frena gli investimenti

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Monza si sta confrontando con forti opposizioni sulla variante al Piano di governo del territorio. La discussione rallenta i lavori, impedendo di rispettare la scadenza prevista per la fine di luglio. La maggioranza aveva programmato di adottare il nuovo piano entro il 25 o 26 luglio, ma le tensioni politiche stanno protraendo i tempi. La questione si sta trasformando in una lunga discussione politica.