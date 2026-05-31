Assenze ed errori | la maratona sul Pgt si chiude col via libera
La discussione sul nuovo Piano di governo del territorio si è conclusa con l’approvazione dopo una lunga seduta in aula. Durante l’assemblea si sono susseguite controdeduzioni, con alcuni momenti di confusione e tensione. La discussione ha richiesto molte ore e ha coinvolto diversi interventi, portando infine all’ok definitivo al piano urbanistico. La seduta si è chiusa con l’approvazione del documento, dopo aver affrontato numerosi errori e assenze tra i partecipanti.
Maratona in aula per le controdeduzioni, qualche momento di confusione e più di uno di tensione, infine approvazione per il nuovo Pgt. Via libera al nuovo documento urbanistico della maggioranza di centrodestra. Nodi cardine: rigenerazione urbana, recupero del centro storico, rinascita dell’ex Linificio. Fra le osservazioni della minoranza accolte quella sullo Spazio Città: spugna sull’ipotesi di un’alienazione e di un polo residenziale sull’area che ospita ad oggi gli uffici del Comune. Respinte quasi la metà delle altre, presentate perlopiù dall’opposizione, in parte da operatori e privati. Tre le controdeduzioni della maggioranza affossate al voto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Occhio all'errore! In questo testo ho inserito almeno una dozzina di errori... riuscirete a trovarli tutti? Quando anche le rocce hanno i denti: i balani I balani, conosciuti anche come denti di cane, sono artropodi cirripedi appartenenti al phylum Crustacea. Poss facebook
Valeria Sudano 76,5% di assenze reddit
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