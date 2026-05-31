Assenze ed errori | la maratona sul Pgt si chiude col via libera

Notizia in breve

La discussione sul nuovo Piano di governo del territorio si è conclusa con l’approvazione dopo una lunga seduta in aula. Durante l’assemblea si sono susseguite controdeduzioni, con alcuni momenti di confusione e tensione. La discussione ha richiesto molte ore e ha coinvolto diversi interventi, portando infine all’ok definitivo al piano urbanistico. La seduta si è chiusa con l’approvazione del documento, dopo aver affrontato numerosi errori e assenze tra i partecipanti.