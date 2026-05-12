Il centrodestra cerca dialogo sullo Stabilicum | muro dell' opposizione

Il centrodestra sta cercando di avviare un confronto sulla legge elettorale nota come 'Stabilicum', ma finora l'opposizione ha mantenuto un atteggiamento di fermezza. Il procedimento per approvare la nuova versione dello 'Stabilicum' è iniziato, tuttavia il percorso si presenta difficile e lungo, con poche possibilità di arrivare a un accordo rapido prima della fine dell'estate.

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Il cantiere della legge elettorale è partito, ma la strada per uno sprint che vorrebbe il via libera entro l'estate alla proposta dello 'Stabilicum' avanzata dal centrodestra si fa in salita. Almeno a giudicare dalle prime trattative. I capigruppo di maggioranza alla Camera, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, hanno chiamato nelle scorse ore i loro omologhi delle opposizioni, invitandoli a un confronto sulla legge elettorale, come emerso dal vertice di ieri a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Le interlocuzioni sono in corso, ma - viene spiegato - l'atteggiamento del centrosinistra rimane "intransigente" e "di chiusura" per questioni "di merito e di metodo".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il centrodestra cerca dialogo sullo Stabilicum: muro dell'opposizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Riforma elettorale: il centrodestra cerca un dialogo dopo la sconfittaLa riforma elettorale, ribattezzata Stabilicum per garantire un vincitore chiaro alle prossime politiche, entra domani nella Commissione Affari... Il centrodestra vuole il proporzionale ma cerca dialogo: Meloni apre alle opposizioniSulla nuova legge elettorale proporzionale "la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni, nelle prossime ore i capigruppo alla... Argomenti più discussi: Legge elettorale, maggioranza compatta: avanti sullo Stabilicum e dialogo col centrosinistra; Sondaggi politici 2026 | Csx-Cdx al 45%, Stabilicum decisivo. Primarie: Conte top, Salis fa perdere Schlein; Il centrodestra vuole il proporzionale ma cerca dialogo | Meloni apre alle opposizioni. Legge elettorale, il centrodestra cerca dialogo sullo Stabilicum: muro dell'opposizioneIl cantiere della legge elettorale è partito, ma la strada per uno sprint che vorrebbe il via libera entro l'estate alla proposta dello 'Stabilicum' avanzata dal centrodestra si fa in salita. Almeno a ... msn.com