Un anno fa è scomparso il DJ noto come Godzi, il cui nome reale è Michele Luca Noschese. La sua morte è avvenuta in un contesto di attenzione scientifica sulla relazione tra somatostatina e Alzheimer. La puntata di una trasmissione radiofonica del 18 luglio 2026 ha affrontato il tema delle civiltà, sottolineando che non si estinguono per omicidio, ma per suicidio.

Un anno fa la scomparsa del Dr. Michele Luca Noschese, noto come DJ Godzi Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 18 luglio 2026 Le civiltà non muoiono per omicidio ma per suicidio. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 11 luglio 2026 Truffa e falso ideologico da parte dello Stato? PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 4 luglio 2026 Lo spettro dell’atomica iraniana. PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 1 luglio 2026 Caldo, Oms Europa: “In arrivo ondata fino a 43 gradi. Emergenza pubblica” Se politica, economia e finanza sono decedute; la scienza respira ancora? Donne uccise “in quanto donne”. Siamo certi di aver capito il movente? Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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