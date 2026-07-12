Annega nel fiume a 28 anni davanti agli occhi dei familiari

Da brescia.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 28 anni, di origini senegalesi e residente nel paese, è morto annegato nel fiume Oglio. L’incidente è avvenuto mentre trascorreva il pomeriggio con i familiari, che erano presenti al momento della tragedia. La vittima ha perso la vita davanti agli occhi dei parenti, senza che ci siano stati tentativi di salvataggio riusciti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile rianimarlo.

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Un'altra tragedia in acqua. A Pontoglio, un ragazzo 28enne di origini senegalesi, di casa in paese, ha perso la vita nel fiume Oglio, davanti agli occhi disperati e impotenti dei suoi familiari, con i quali stava passando il pomeriggio cercando sollievo dal caldo. Stando alla ricostruzione, si trovava in acqua, quando durante il bagno sarebbe stato trascinato dalla corrente (che non perdona) in un punto inaspettatamente più alto: inutili i tentativo di raggiungerlo e salvarlo dal momento in cui i presenti lo hanno visto in difficoltà. Si è inabissato.  Sul posto sono intervenute  le squadre dei Vigili del fuoco da Palazzolo e... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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