Cade nel dirupo con la bici davanti agli occhi del marito e perde la vita

Da trentotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 26 maggio in Alto Adige si è verificata una tragica caduta durante un giro in bicicletta. Una donna di 53 anni, turista tedesca, è scivolata in una gola mentre era accompagnata dal marito. La caduta ha comportato una discesa di circa 150 metri, dalla quale non è sopravvissuta. La donna è precipitata davanti agli occhi del marito, che era con lei al momento dell'incidente.

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Una tragedia scioccante quella avvenuta nella giornata di martedì 26 maggio in Alto Adige: una turista tedesca di 53 anni, durante una gita in bici assieme al marito, è precipitata in una gola, perdendo la vita dopo un volo di 150 metri che, purtroppo, non le ha lasciato alcuno scampo.La gita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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