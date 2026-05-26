Cade nel dirupo con la bici davanti agli occhi del marito e perde la vita
Martedì 26 maggio in Alto Adige si è verificata una tragica caduta durante un giro in bicicletta. Una donna di 53 anni, turista tedesca, è scivolata in una gola mentre era accompagnata dal marito. La caduta ha comportato una discesa di circa 150 metri, dalla quale non è sopravvissuta. La donna è precipitata davanti agli occhi del marito, che era con lei al momento dell'incidente.
Una tragedia scioccante quella avvenuta nella giornata di martedì 26 maggio in Alto Adige: una turista tedesca di 53 anni, durante una gita in bici assieme al marito, è precipitata in una gola, perdendo la vita dopo un volo di 150 metri che, purtroppo, non le ha lasciato alcuno scampo.La gita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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