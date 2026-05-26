Cade nel dirupo con la bici davanti agli occhi del marito e perde la vita

Notizia in breve

Martedì 26 maggio in Alto Adige si è verificata una tragica caduta durante un giro in bicicletta. Una donna di 53 anni, turista tedesca, è scivolata in una gola mentre era accompagnata dal marito. La caduta ha comportato una discesa di circa 150 metri, dalla quale non è sopravvissuta. La donna è precipitata davanti agli occhi del marito, che era con lei al momento dell'incidente.