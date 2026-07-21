la magia di muti incanta la piazza grande successo per il maestro

Un concerto diretto dal maestro Riccardo Muti si è svolto ieri sera in piazza Napoleone, trasformata in un teatro all'aperto. L'evento ha riscosso grande successo tra il pubblico presente. La serata ha visto l'esecuzione di brani orchestrali sotto le stelle, attirando numerosi spettatori. L'evento ha rappresentato un momento di grande partecipazione culturale nella piazza.

Un concerto diretto dal maestro Riccardo Muti è sempre un avvenimento e anche quello di ieri sera, in piazza Napoleone, trasformata in un bellissimo teatro sotto le stelle, non ha fatto eccezione. Anche se è il secondo anno consecutivo che Muti porta la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al Summer Festival, nemmeno fosse una rockstar (in realtà lo è a tutti gli effetti), non mancano mai i motivi per rivederlo in azione e riascoltare non solo le musiche proposte ma anche le sue parole mai casuali, mai fuori posto, sempre forti e incisive e riguardanti la musica, la cultura e come vengono viste “nei piani alti“. In questo mini tour 2026 (Pompei, Lucca e Ostuni) il maestro ha deciso di scegliere un programma tutto italiano, omaggiando Lucca in particolare, con l’Intermezzo da “Manon Lescaut“ di Puccini e “Contemplazione“ di Catalani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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