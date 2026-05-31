Riccardo Muti si prepara a dirigere un coro di 3.500 coristi durante l’evento “Cantare amantis est”. L’orchestra e il coro sono pronti a esibirsi, con il maestro sul podio. La performance coinvolge numerosi partecipanti e si svolge in un grande spazio dedicato alla musica corale. La prova generale è stata completata e il pubblico attende l’inizio dell’esibizione. La manifestazione mira a promuovere la musica corale e la partecipazione collettiva.

Riccardo Muti nell’attesa di salire sul palcoscenico per ’Cantare amantis est’ e dirigere 3500 coristi provenienti da ogni parte d’Italia – in questa seconda edizione, in programma domani e martedì al Pala de André – riflette su come la risposta di tante persone, coristi professionali ma soprattutto tantissimi amatoriali, "abbia dimostrato la presenza nel nostro Paese di un humus fecondo, di una naturale disponibilità al canto corale: anche in chi non ha avuto la possibilità di approfondire studi musicali emerge il bisogno urgente di esprimersi con una certa nobiltà esecutiva, di cogliere e capire il fraseggio, un bisogno profondo al quale si è prestata sempre troppo poca attenzione, sia nell’educazione musicale a scuola, sia nei media". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il maestro Muti e la forza di 3.500 coristi

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