Il maestro Riccardo Muti torna a dirigere durante il Summer a Lucca, dove è presente per il secondo anno consecutivo. La sua partecipazione si è svolta in un concerto che ha visto un richiamo alla musica classica, con l'esecuzione di brani noti. Muti ha dichiarato di tornare con grande piacere, sottolineando il suo affetto per questo evento e per la città. La serata ha attirato un pubblico numeroso e appassionato.

Lucca, 19 luglio 2026 – Ormai è diventata una piacevole abitudine quella di avere il maestro Riccardo Muti ospite di Lucca e del Summer in particolare, dove è presente per il secondo anno consecutivo. Il concerto lucchese, in scena domani, 20 luglio, alle 21, in piazza Napoleone, è il secondo di tre sole date previste in questa estate (le altre a Pompei e Ostuni) per il grande direttore d’orchestra. Sul palco l’ orchestra giovanile Luigi Cherubini e altri studenti di musica selezionati da diversi conservatori e istituzioni musicali che hanno risposto all’appello del maestro per coinvolgere giovani dai 14 anni in poi, ancora non diplomati, in una esperienza formativa direttamente insieme all’Orchestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Summer incontra la classica: il “bis“ del maestro Riccardo Muti: “Torno qui con estremo piacere”

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A Classic Summer Night | Sinfonieorchester Basel live bei der Summerstage 2026

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