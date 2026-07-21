La lirica italiana del ’900 | Sottovoce tra poesia e note

La lirica italiana del Novecento. Musica e poesia. Racconti e note. "Oltreconfine", la rassegna estiva della Società Amici della Musica “G. Michelli” di Ancona, si chiude con " Sottovoce ". Quattro giovani artisti protagonisti: Louise Guenter (soprano) e Hiroki Kono (tenore) dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, Giulia Iijima e Anastasia Fioravanti, pianiste dell’Accademia “Incontri con il Maestro” di Imola. Concerto in programma oggi nel chiostro del Museo Diocesano di Ancona, stasera a partire dalle ore 21.15. Le due istituzioni formative hanno voluto ampliare l’esperienza dei propri giovani artisti andando oltre il repertorio operistico... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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