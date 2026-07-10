Un evento ha combinato musica e poesia, con un focus sull’amore e i sentimenti. La serata ha incluso recital di lirica e poesie, accompagnate da una jam session con la chitarra di un musicista. Sono stati presentati brani lirici e poesie, creando un intreccio tra parole e musica dal vivo. L’evento ha coinvolto pubblico e partecipanti in un’atmosfera dedicata ai temi dell’amore.

Un incrocio tra note e parole nel nome dell’amore e dei sentimenti, fra poesie e brani lirici. Ma anche una jam session guidata dalla chitarra di un talentuoso musicista. Doppio appuntamento oggi e domani per la versione estiva del centro culturale teatro OppArt di Sovico. Negli spazi esterni della struttura di via Giovanni da Sovico, per la rassegna “ Fuori OppArt - Summer Session “, oggi alle 20 di scena il recital teatral-musicale “ Liriche d’amore - Il canto dell’anima tra musica e poesia “, con l’attore Alfredo Oppio nelle vesti di narratore, la voce del soprano Sofia Maria Riva e il pianista Francesco Parravicini. Sarà uno spettacolo in cui la musica lirica incontrerà la grande poesia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Recital di lirica e poesia. L’amore trionfa

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