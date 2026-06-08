Addio ad Adriana Lazzarini la mezzosoprano che portò la lirica italiana nei teatri del mondo

Nella serata di domenica 7 giugno si è spenta Adriana Lazzarini, mezzosoprano di fama internazionale. Nata a Mantova nel 1931, aveva 95 anni. Dopo aver concluso la carriera artistica, aveva scelto di vivere stabilmente a Rivoltella. La cantante ha portato la lirica italiana sui palcoscenici di tutto il mondo, lasciando un segno nel mondo della musica.

Si è spenta nella serata di domenica 7 giugno, all’età di 95 anni, Adriana Lazzarini, celebre mezzosoprano nata a Mantova il 5 febbraio 1931 e da tantissimi anni residente a Rivoltella, dove aveva scelto di vivere stabilmente dopo aver concluso la sua straordinaria carriera artistica.I funerali. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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