La Lega allarga la legittima difesa Così la grazia non è più necessaria

Da laverita.info 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un disegno di legge depositato in Senato amplia le tutele per chi reagisce a minacce armate in casa o sul lavoro. La proposta prevede che, in questi casi, non sia più necessaria la grazia per evitare il carcere, grazie a un effetto retroattivo. Chi si difende potrebbe quindi chiedere di uscire dal penitenziario senza dover ricorrere a questa misura.

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Depositato in Senato il ddl che punta a proteggere chi reagisce a intimidazioni a mano armata a casa o mentre lavora. L’effetto retroattivo consentirebbe al commerciante di chiedere l’uscita dal penitenziario. La modifica contempla fattispecie analoghe alla vicenda di Mario Roggero: se una simile norma fosse stata in vigore quando i giudici si esprimevano sulla sua condanna, essi sarebbero stati tenuti a far rientrare le azioni del gioielliere all’interno del perimetro della legittima difesa. L’accusa di omicidio volontario, in altre parole, non avrebbe avuto possibilità d’essere. Il primo e più immediato senso del ddl, dunque, è quello di evitare altri «casi Roggero». 🔗 Leggi su Laverita.info

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La legge sulla legittima difesa dovrebbe essere rivista e modificata

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