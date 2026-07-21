Depositato in Senato il ddl che punta a proteggere chi reagisce a intimidazioni a mano armata a casa o mentre lavora. L’effetto retroattivo consentirebbe al commerciante di chiedere l’uscita dal penitenziario. La modifica contempla fattispecie analoghe alla vicenda di Mario Roggero: se una simile norma fosse stata in vigore quando i giudici si esprimevano sulla sua condanna, essi sarebbero stati tenuti a far rientrare le azioni del gioielliere all’interno del perimetro della legittima difesa. L’accusa di omicidio volontario, in altre parole, non avrebbe avuto possibilità d’essere. Il primo e più immediato senso del ddl, dunque, è quello di evitare altri «casi Roggero». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Lega «allarga» la legittima difesa. Così la grazia non è più necessaria

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La legge sulla legittima difesa dovrebbe essere rivista e modificata

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