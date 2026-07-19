Il vicepremier e leader del partito di maggioranza ha definito “sproporzionata” la pena prevista nel caso Roggero, coinvolto in una vicenda giudiziaria legata alla legittima difesa. La Lega ha presentato una proposta di legge per ampliare i limiti di questa tutela legale. La proposta arriva nello stesso giorno in cui si discute del caso, evidenziando un’accelerazione politica sulla questione.

La Lega accelera e deposita una proposta di legge per estendere i limiti della legittima difesa. Lo fa nel giorno in cui il vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini, è tornato nel carcere di Bollate per fare visita a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Dal canto suo la premier Giorgia Meloni, in un colloquio con il Corriere della Sera, rimarca: "Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo?", "non si possono dare 8 anni a dei pedofili o meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere, c'è un problema di proporzionalità delle pene". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Roggero, Meloni: "Pena sproporzionata". La Lega: estendere la legittima difesa

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Caso Roggero, Meloni: «Pena sproporzionata, valutare stress e paura»

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Il caso #Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori accende il dibattito politico. #Salvini rilancia una proposta di legge leghista che amplierebbe la legittima difesa. E sul caso Meloni commenta pena sproporzionata. #Tg3 x.com

Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

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