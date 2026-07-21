La Lega ha proposto una modifica alla legge sulla legittima difesa, includendo un’interpretazione più ampia della norma. Questa riforma potrebbe rendere superflua la grazia concessa a Roggero, coinvolto in un caso di difesa personale. La proposta mira a chiarire i limiti e le applicazioni della legittima difesa, unificando aspetti politici e giuridici in un’unica proposta. La discussione si inserisce nel dibattito sul caso specifico e sulla normativa vigente.

Sullo sfondo del dibattito intorno al caso Roggero, la riforma della legittima difesa proposta dalla Lega ha il pregio di fondere in un unico calderone, senza possibilità di scissioni retoriche, l’aspetto politico e quello giuridico. Il disegno di legge a prima firma Claudio Borghi è stato formalmente depositato in Senato e prevede, se approvato, l’introduzione del seguente comma all’articolo 52 del Codice penale: «In caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Lega «allarga» la legittima difesa. Così la grazia a Roggero non sarebbe più necessaria

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