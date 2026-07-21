La Juventus continua a seguire Dibu Martínez come possibile portiere, ma valuta anche alternative. Trubin, che aveva mostrato interesse, non è più considerato prioritario. Jorgensen ha avanzato una proposta, ma non sono stati ancora definiti i nomi ufficiali per il ruolo. La società sta monitorando diverse opzioni in vista della prossima stagione. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui potenziali trasferimenti o accordi in corso.

2026-07-21 11:45:00 Calciomercato: Arrivano sempre più conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Transfermarketweb.com: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Con la Coppa del Mondo ormai finita e le stelle più importanti del calcio che ritornano dalle vacanze, sta per iniziare il mese più caldo del mercato. La Juve lo sa bene. I bianconeri lo aspettavano Emiliano “Dibu” Martinez per terminare i suoi impegni internazionali prima di lanciare la mossa per un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Proseguono le trattative della Juve per Dibu Non ci sono più dubbi ora che il nazionale argentino sia l’obiettivo numero 1 della Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - La Juventus spinge ancora per Dibu Martínez ma studia alternative visto che Trubin ammirava e Jorgensen proponeva

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