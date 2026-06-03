Dibu Martinez per la Juventus? Svelata la richiesta dell’Aston Villa Ecco le alternative

L’Aston Villa ha richiesto una cifra elevata per il portiere Dibu Martinez. La richiesta dell club inglese supera di gran lunga le offerte fatte finora, rendendo difficile un trasferimento immediato. La Juventus sta valutando altre opzioni tra i portieri disponibili sul mercato. La trattativa tra le due squadre resta in fase di valutazione, senza ulteriori dettagli sulle alternative proposte.

Dibu Martinez per la Juventus? Svelata la richiesta molto alta dell’Aston Villa per il portiere. Ecco le alternative all’argentino. La Juventus riaccende i riflettori su Emiliano “Dibu” Martinez, una pista di mercato tracciata originariamente a fine inverno da Tuttosport. I dialoghi avevano subito un rallentamento quando l’opzione Alisson era diventata prioritaria, ma il recente blocco temporaneo del Liverpool sulla partenza del brasiliano ha spinto la Continassa a virare nuovamente sul totem argentino. Martinez incarna l’identikit perfetto richiesto da Luciano Spalletti: debordante personalità, carisma e mentalità vincente per trascinare lo spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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