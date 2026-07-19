Sul mercato della Juventus, oltre al nome di Dibu Martinez, emergono le candidature di Filip Jorgensen e Anatolij Trubin per la porta. La dirigenza sta valutando queste opzioni come possibili alternative di livello al portiere argentino. Entrambi i giocatori sono considerati profili di esperienza e affidabilità, e le trattative sono ancora in fase preliminare. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata al momento.

di Luca Fioretti Mercato Juve: la dirigenza valuta anche le candidature di Filip Jorgensen e Anatolij Trubin come alternative di spessore al portiere argentino. Il casting per blindare la porta della Juventus si arricchisce di nuovi e intriganti profili internazionali. Secondo quanto viene approfondito nell’edizione odierna di Tuttosport, i fari del mercato non sono affatto puntati su un unico e solo obiettivo. C’è da sottolineare che Emiliano Martinez occupa la prima posizione assoluta nei pensieri dei responsabili dell’area tecnica, confermandosi come il primissimo obiettivo per la porta. Tuttavia, i vertici societari preferiscono mantenere aperte più opzioni parallele per evitare di farsi trovare impreparati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: non solo il Dibu Martinez, spuntano anche le “occasioni” Trubin e Jorgensen per la porta. I dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Juve scatenata sul mercato: Spalletti chiede Brahim Diaz, spunta Dibu Martinez per la porta

Mercato Juve: da Maignan al Dibu Martinez, i sei nomi per la porta. Tra questi il prossimo numero uno bianconeroLa Juventus sta valutando sei candidati per la porta, tra cui Maignan, Vicario, Dibu Martinez e Alisson.

Temi più discussi: La Juve pensa alle uscite: i due giocatori che potrebbero partire; Juventus, caccia ai due attaccanti: Kolo Muani resta la priorità, torna di moda Santiago Castro; Per De Zerbi non è intoccabile, la Juve chiama il Tottenham per Richarlison; Juve, nei dialoghi col Tottenham spunta Richarlison.

Calciomercato Roma - Non solo Celik, Massara ha provato a portare anche Pellegrini alla Juventus: secco no del calciatore #ASRoma #Calciomercato vocegiallorossa.it/calciomercato/… x.com

Juve, non solo portiere e vice-Vlahovic: nuovo assalto a Kessié che vuole trasferirsi a TorinoPrima le priorità, poi i colpi a effetto. La Juventus si muove sul mercato con le idee chiarissime: la caccia al nuovo estremo difensore e al sostituto di Dusan Vlahovic resta in cima all'agenda di Ca ... msn.com

Carnevali-Spalletti, vertice a Forte dei Marmi per la Juventus del futuro: mercato, ma non soloNasce a Forte dei Marmi la nuova Juventus dell'era Carnevali. L'ad fresco di nomina ha incontrato Luciano Spalletti per gettare le basi di quella che sarà la squadra del prossimo campionato e, si ... sportmediaset.mediaset.it