La Juventus sceglie il Rosa per il Kit Away 2026 2027 e fa un tuffo nel passato

La Juventus ha presentato la maglia da trasferta per la stagione 20262027, caratterizzata da un colore rosa. La squadra ha comunicato la novità sui propri canali social, con post su Instagram. La nuova divisa riprende elementi di design del passato, senza ulteriori dettagli sui materiali o eventuali sponsor. La scelta del colore rosa rappresenta un ritorno a uno stile già adottato in passato dalla stessa società.

La Juventus ha svelato la nuova maglia da trasferta che accompagnerà i bianconeri nella stagione 20262027. L’annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali social del club, con una serie di post pubblicati su Instagram. La Juventus fa impazzire i social con la nuova maglia Away 20262027. La Juventus ha fatto impazzire i social e acceso l’entusiasmo dei suoi tifosi svelando la nuova maglia Away per la stagione 20262027. Realizzata in collaborazione con Adidas, la maglia rappresenta un tuffo nel passato. I bianconeri sono tornati al primissimo colore utilizzato dal club prima che il bianco e il nero diventassero il simbolo della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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